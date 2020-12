Nach sechs Jahren Entwicklungsarbeit hat E-Auto-Entwickler Zoox seinen selbstfahrenden Stromer vorgestellt. Der bietet Platz für vier Personen und kann in alle Richtungen fahren - sofern die Straße nicht verlassen werden muss. Der kalifornische Selbstfahrentwickler Zoox hat nach langer Entwicklungszeit, viel Geheimniskrämerei und hemdsärmeligen Prototypen ein durchdachtes und nah an der Serie scheinendes Elektro-Auto vorgestellt. Das hat mit konventionellen Vorstellungen von einem Auto nicht mehr viel zu tun. Das ist das Robotaxi von Zoox So hat der rund 3,60 Meter lange Zoox-Stromer nach außen gezogene Räder und ...

