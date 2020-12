(shareribs.com) London 14.12.2020 - Der Preis für die Feinunze Gold liegt am Montag weiter leicht unter Druck. Die Investoren schauen hoffnungsfroh auf den Roll Out von Impfstoffen in den USA. Der US-Dollar erholt sich nur leicht, bleibt aber im roten Bereich. Zum Jahresende zeigen sich in der Pandemie zwei wichtige Trends: Die Ansteckungen nehmen weiter stark zu und gleichzeitig beginnt die Verteilung ...

