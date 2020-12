Die OMV AG verkauft das Tankstellengeschäft in Deutschland für 485 Millionen Euro an die britische EG Group. Herzlichen Glückwunsch! Der Verkauf macht für mich Sinn. OMV-Chef Rainer (Seele) erzählte vor ein paar Wochen im Börsianer, dass die OMV AG ihre Aktivitäten in Deutschland auf die Petrochemie in der Raffinerie Burghausen konzentrieren will und das Tankstellennetz als Absatzkanal in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...