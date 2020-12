General Motors haben wohl die wenigsten Anleger auf dem Radar. Das könnte ein Fehler sein: Der größte US-Autobauer drückt kräftig aufs Gas und will sein Angebot an Elektrofahrzeugen ausbauen. GM wird dafür deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, als bislang geplant. Bis Ende 2025 soll die Modellpalette in den USA zu 40 Prozent aus batteriebetriebenen Autos bestehen. Die Aktie hat noch deutliches Potenzial!Weltweit will GM bis 2025 30 vollelektrische Modelle im Portfolio haben.

