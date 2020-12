DJ Volkswagen-AR sichert Diess Unterstützung zu - neuer CFO ernannt

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess wird den Konzern auch in den nächsten Jahren führen. "In den kommenden Jahren wird der Vorstand der Volkswagen AG die Strategie mit Herbert Diess an der Spitze umsetzen", teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Neuer Finanzvorstand wird Arno Antlitz, bisher Finanzvorstand bei der Premiumtochter Audi. Er folgt auf Frank Witter, der seinen Vertrag wie bekannt auf eigenen Wunsch Ende Juni 2021 auslaufen lässt. Antlitz soll sich vor allem auf weitere Effizienzsteigerungen konzentrieren.

So wollen sich Vorstand und Betriebsrat bis Ende des ersten Quartals auf einen Plan verständigen, mit dem die Fixkosten unter Berücksichtigung der bestehenden Programme bis 2023 um 5 Prozent sinken sollen. Die Materialkosten sollen in den kommenden zwei Jahren um 7 Prozent zurückgehen.

Außerdem hat der Aufsichtsrat zwei weitere neue Vorstände ernannt. So werden die Ressorts Beschaffung und Komponente getrennt, hinzu kommt das Vorstandsressort Technik, das ab dem 1. Januar 2021 von Thomas Schmall geführt wird. Das Ressort Einkauf wird Murat Aksel übernehmen, wobei er gleichzeitig seine Funktion als Vorstand der Marke Volkswagen Pkw für Einkauf fortführen wird. Die neu berufenen Vorstände bekommen jeweils einen Dreijahresvertrag.

"Der Vorstandsvorsitzende und sein neues Vorstandsteam haben die volle Unterstützung des Aufsichtsrats, wenn es um die Neuausrichtung auf Elektromobilität, Digitalisierung, aber auch um die Steigerung von Effizienz und Profitabilität in allen Marken und Konzernteilen geht", hieß es vom Aufsichtsrat.

Rückendeckung gibt es auch vom mächtigen Betriebsrat. "Zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaftsvertretern herrscht absolute Einigkeit über die konsequente Ausrichtung des Konzerns auf unsere strategischen Ziele der Transformation", sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. "Bei der Umsetzung bekennen sich alle Beteiligten weiterhin zur Gleichrangigkeit von Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sowie zur Bedeutung der Ausbildung."

Den Standort Wolfsburg will VW mittelfristig zur richtungsweisenden Fabrik für die hochautomatisierte Fertigung von Elektrofahrzeugen ausbauen.

Der Aufsichtsrat ist sich zudem einig darin, dass die Marken Lamborghini und Ducati Bestandteil des Volkswagen-Konzerns bleiben. Die Marke Bentley wird zum 1. März in die Managementverantwortung der Marke Audi gegeben. So sollen im Zuge der Elektrifizierungsstrategie Synergien gehoben werden.

December 14, 2020

