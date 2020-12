Spannung nach Börsenschluss: Die Metro-Aktie verteuert sich, nachdem der Xetra-Handel beendet ist. Grund: eine Unternehmensmitteilung. Die Corona-Pandemie wird den Großhandelskonzern auch im neuen (gebrochenen) Geschäftsjahr belasten. Doch danach rechnet der Großhändler mit einem Nachholeffekt - und einer schnellen Erholung von Gastronomie und Tourismus.Die Beschränkungen könnten Metros Prognose zufolge bis in das zweite Quartal dauern. So geht Metro für 2020/21 (per Ende September) insgesamt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...