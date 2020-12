FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verlusten im frühen Handel haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Montag im Verlauf ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 138,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe gab auf 0,89 Prozent leicht nach. Händler verwiesen darauf, dass die anfängliche Zuversicht an den Finanzmärkten wieder gewichen sei. So gaben die US-Aktienmärkte die Gewinne aus dem frühen Handel großteils wieder ab./bek/mis