Auch zum Wochenstart dreht sich nicht nur an den Börsen alles um die Hersteller von Corona-Impfstoffen und weitere Unternehmen aus der Pharmabranche.In den USA wurde nach der Notzulassung des Vakzins BNT162b2 von BioNTech (US09075V1026) / Pfizer (US7170811035) heute mit den Impfungen begonnen. Nicht nur wurde im US-Fernsehen symbolträchtig die erste Impfung einer Krankenschwester live gezeigt, auch die lokalen Sender übertrugen die Ankunft erster Chargen des Impfstoffs in den verschiedensten Bundesstaaten.In Großbritannien wird seit dieser Woche jetzt auch mit BNT162b2 in Hausarztpraxen geimpft.Anzeige:Auch beim deutschen Biotech-Unternehmen Curevac (NL0015436031) gab es heute Neuigkeiten. Der Impfstoffkandidat CvnCoV ging heute in die entscheidende III. Phase der klinischen Studien und wird nun an mehr als 35.000 Testteilnehmern getestet. Mit ersten Erkenntnissen rechnet Curevac zum Ende des 1. Quartals 2021.

