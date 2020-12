Kein schöner Handelstag für Anleger, die eigentlich auf die Impfstoff-Gewinner-Aktien gesetzt haben: BioNTech verliert zweistellig, auch Pfizer schwächelt. Der Beginn der Corona-Impfungen in den USA und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Kurse an der an den US-Börsen nur kurzzeitig angetrieben.Nach einem neuerlichen Rekordhoch drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus, das am Ende 0,62 Prozent betrug (29.861,55 Punkte). Der S&P 500 gab um 0,44 ...

