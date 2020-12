Interactive Brokers Central Europebedient Investoren und Vermögensveralter in Region mit starken Wachstumsraten

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), ein globales Brokerhaus, meldete heute die Gründung von Interactive Brokers Central Europe Zrt. (IBCE) und die damit einhergehende Eröffnung einer Niederlassung in Budapest. Mit dem Neuzugang Ungarn hat das globale Brokerhaus damit zehn Entitäten weltweit, und zwar in den USA, in Australien, Kanada, Hongkong, Indien, Japan, Luxemburg, Singapur und Großbritannien, die mehr als eine Million Kundenkonten in über 220 Ländern und Gebieten bedienen.

"Die Eröffnung einer Niederlassung in Ungarn ist Teil unseres anhaltenden Trends zur Gründung von Entitäten weltweit, um unsere zunehmende globale Präsenz zu unterstützen", so Thomas Peterffy, Chairman von Interactive Brokers. "Wir haben vor, Budapest zum Zentrum unserer Operationen in Mitteleuropa auszubauen und dadurch mit dem rapiden Kontenwachstum sowohl in West- und Osteuropa als auch weltweit Schritt zu halten."

Mehr als ein Viertel der Interactive Brokers-Konten stammen jetzt aus Europa und Afrika, und die Wachstumszahlen sind weiterhin robust. Mit Stand vom 30. Novemberwar bei den Kundenkonten weltweit im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 52 zu verzeichnen, wobei mehr als 80 der Expansion auf Länder außerhalb der USA zurückzuführen sind.

Interactive Brokers bieten Kunden weltweit die Möglichkeit, über einen einzigen Integrated Investment Account in Aktien, Optionen, Terminkontrakte, Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Fonds auf 135 Märkten in 33 Ländern zu investieren. Kunden genießen besonders die hervorragenden Preise, die branchenführenden Margen, die günstigen Devisenraten und fortgeschrittenen Technologien. Das Unternehmen ist außerdem dafür bekannt, der Öffentlichkeit eine umfassende Reihe von kostenlosen Informations- und Fortbildungsressourcen zur Verfügung zu stellen.

"Wir freuen uns darauf, Wissen und Informationen über Kapitalmärkte mit unseren zukünftigen Kunden in ganz Mitteleuropa zu teilen", fügte Peterffy hinzu.

Das vor mehr als 43 Jahren vom ungarischen Auswanderer Thomas Peterffy in den USA gegründete Unternehmen hat sich mit mehr als 8,5 Mrd. US-Dollar Eigenkapital, 23 Mrd. US-Dollar Marktkapital und 286,7 Mrd. US-Dollar Kundenkapital zu einer der führenden Wertpapierfirmen weltweit entwickelt.

Neben 40 Jahren Erfahrung mit US-Vorschriften und ca. 20 Jahren Erfahrung mit britischen Vorgaben hat sich Interactive Brokers auch Brokerlizenzen in Kanada, Hongkong, Japan, Indien, Luxemburg und dieses Jahr eine Lizenz in Singapur gesichert. Die ungarische Zentralbank Magyar Nemzeti Bank genehmigte die Brokerlizenz für Interactive Brokers Central Europe Zrt. am 12. Dezember 2020. CEO der IBCE ist Miklos Hanti.

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen an über 125 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut "Barron's Best Online Broker Review" vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

