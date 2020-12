Der Kompetenzstatus bescheinigt die Kompetenz im Umgang mit Tools, Schulungen und Expertise bei der erfolgreichen Migration von Kundenanwendungen und Legacy-Infrastrukturen zu AWS.

SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung und Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner, hat den AWS-Migrations-Kompetenzstatus erreicht. Diese Auszeichnung würdigt die Expertise von SoftServe bei der Unterstützung von Unternehmen bei der erfolgreichen Umstellung auf AWS in allen Phasen komplexer Migrationsprojekte, einschließlich Ermittlung, Planung, Migration und Betrieb. Der AWS-Migrations-Kompetenzstatus ist die sechste AWS-Kompetenz-Auszeichnung von SoftServe, nach dem AWS-Einzelhandels-Kompetenzstatus, dem AWS-SaaS-Kompetenzstatus, dem AWS-Finanzdienstleistungs-Kompetenzstatus, dem AWS-DevOps-Kompetenzstatus und dem AWS-Kompetenzstatus für Daten Analysen.

"Der AWS-Migrations-Kompetenzstatus unterstreicht unsere Fähigkeit, unsere Kunden beim Übergang von der Legacy-Infrastruktur zu AWS zu begleiten, um einen transformativen geschäftlichen Einfluss auf ihr gesamtes Unternehmen zu verwirklichen", so Andrew Greene, Associate Vice President im Bereich Global Cloud Partnerships Alliances bei SoftServe. "Wir beschleunigen die Cloud-Nutzung, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, einige der schwierigsten Migrationsherausforderungen zu meistern. Ganz gleich, ob es sich um die Umschulung von Mitarbeitern oder die Modernisierung von Prozessen, die Änderung von Softwareanwendungen oder die Behebung von Betriebssystem-Inkompatibilitäten handelt, SoftServe verfügt über die Tools, das Talent und die Technologie, um die sichere Verlagerung von Arbeitslasten in jeder Phase reibungslos und effizient zu gestalten."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Unternehmen, von Start-ups bis zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Einführung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach AWS-Beratungs- und Technologiepartnern mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise zu unterstützen. AWS-Migrations-Kompetenzpartner bieten Expertise und Schulungen an, um Kunden bei der Entwicklung ihrer Cloud-Kompetenzen zu unterstützen. Gleichzeitig bieten sie Beratung in den Bereichen Migration, DevOps, Anwendungs- und Umgebungsmodernisierung an, um Kunden auf Erfolgskurs zu bringen.

Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher, indem Sie die Infrastruktur Ihres Unternehmens erfolgreich auf AWS umstellen! SoftServe führt Sie durch jeden Schritt des Prozesses, unabhängig von der Komplexität oder dem Umfang Ihrer Installation. Besuchen Sie SoftServes AWS-Migrationsseite, um noch heute loszulegen.

Über SoftServe

SoftServe ist eine digitale Behörde, die auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

