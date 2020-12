Medienmitteilung

SHL Telemedicine übernimmt Jumedi GmbH, einen Entwickler von Digital HealthTechnologien

Tel Aviv / Zürich, 15. Dezember 2020 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass seine deutsche Tochtergesellschaft Verhandlungen zur vollständigen Übernahme der Jumedi GmbH abgeschlossen hat. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang nächsten Jahres erwartet.

Jumedi GmbH ist ein Entwickler eines Baukasten-Systems für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und von "CareDoc", einem innovativen hybriden CRM-System mit integrierter medizinischer App, das hauptsächlich von Krankenkassen in Deutschland eingesetzt wird. Das 2017 gegründete Unternehmen beschäftigt etwa 20 Mitarbeitende, hauptsächlich in der Entwicklung von Software und IT-Lösungen, und hat seit der Gründung etwa USD 3.5 Mio. investiert.

"Das Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein Meilenstein in der deutschen Gesetzgebung. Es unterstützt den Wandel hin zur Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen durch Telemedizin und digitale Dienste", sagte Erez Nachtomy, CEO von SHL Telemedicine. "Wir begrüssen Jumedi in unserem deutschen Betrieb. Die von Jumedi unter der Leitung von Linus Drop entwickelte Technologie wird die Position von SHL als führendes Unternehmen auf dem schnell wachsenden Telemedizinmarkt in Deutschland stärken."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.