...norwegische Wasserstoffrakete, die gestern in Oslo an die Börse ging und gleich mal 50 % zulegte. Finger weg und abwarten! Die hochgerechnete Kapitalisierung steht in keinem Verhältnis zum echten Umsatz dieses kleinen Spezialisten für Wasserstofftechnik.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

HEXAGON PURUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de