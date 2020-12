Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxiert den DAX gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,1 Prozent im Minus auf 13.216 Punkte. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones am Vorabend spät ins Minus abgerutscht war.Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf ein US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...