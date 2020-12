Trotz eines schwachen Handels in Asien zeigen die wichtigsten Futures heute früh etwas Optimismus. Der DAX-Future notiert eine halbe Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse leicht über dem Schlusskurs, aber unter dem Niveau des Handelsendes der Präsenzbörse in Frankfurt. Der S&P 500 Future steigt um 0,13 % auf 3.644 Punkte und der Nasdaq-Future notiert nahezu unverändert zum Schlusskurs bei 12.460 Punkten.Frankfurt ignorierte am Montag die Ankündigung des Lockdowns. Nach dem Abverkauf vom Freitag erholten sich die Kurse gestern durch die Bank weg. Der DAX war sogar Tagessieger unter den deutschen Benchmarks und schloss 0,83 % höher bei 13.223,16 Punkten. Die Aktien von Covestro, die um 3,18 % auf 50,54 Euro stiegen, und Delivery Hero, die um 4,7 % auf 114,65 Euro kletterten, waren die größten Gewinner im Leitindex.

