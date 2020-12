Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen gelungenen Auftakt in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX legte von Beginn an zu und schnupperte zeitweise sogar an der Marke von 13.300 Punkten. Am Ende lag er bei 12.229 Zählern - ein Plus von rund 0,8 Prozent. Marktidee: Zalando Morgen startet in Deutschland der harte Lockdown. Davon dürfte auch Zalando profitieren. Die Aktie war gestern bereits mit einem Plus von fast sieben Prozent stärkster Wert im MDAX. Dabei sprang der Kurs über eine wichtige Widerstandszone. Auf der Oberseite rücken damit zwei neue Ziele in den Fokus.