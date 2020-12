Die Symrise-Aktie zählt am Dienstag erneut zu den schwächsten Werten im MDAX. Der Konzern ist laut einem Zeitungsbericht Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden und kann derzeit nur eingeschränkt arbeiten. An der Börse kommt das nicht gut an. Die Aktie nähert sich erneut der 100-Euro-Marke.Bereits am Sonntag informierte Symrise die Mitarbeiter in einem Schreiben über die Attacke, bei der "es sich um eine kriminelle Aktion unbekannter Täter mit erpresserischer Absicht", handle, zitiert ...

