Calgary (Alberta), 15. Dezember 2020. Tocvan Ventures Corp. (CSE: "TOC") ("Tocvan" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Donn Lovett zu einem strategischen Berater des Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Lovett, der in Calgary (Alberta, Kanada) lebt, ist ein Experte für Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Donn ist seit 1990 President der Donn Lovett Agency in Calgary. Die Donn Lovett Agency ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das auf die Bereichen Landwirtschaft, Finanzierung sowie Öl- und Gasexploration/-erschließung in Kanada, dem Oman, Iran, Katar und dem Vereinigten Königreich spezialisiert ist.

Von März 2004 bis April 2012 war Donn Geschäftsführer von Oman Energy Services LLC (LLC). OES ist ein omanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Muscat im Sultanat Oman. Gemeinsam mit seinen omanischen Partnern verfügt das Unternehmen über eine langjährige Erfahrung im Öl- und Gassektor.

Seit 2019 arbeitet Herr Lovett mit hochrangigen omanischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts zusammen, die sich für eine Verbesserung der Wirtschafts- und Umweltbedingungen im Oman einsetzen. Sie fördern eine nachhaltige Ökobilanz bei Energieprojekten, wodurch das Land wettbewerbsfähiger, wohlhabender und angesehener wird.

Er hat im Laufe der Jahre auch dazu beigetragen, eine Annährung zwischen Kanada und Ländern wie dem Oman, Iran, dem Irak, Katar, der Türkei und jetzt Mexiko zu ermöglichen.

Herr Lovett arbeitet ebenfalls mit indigenen Völkern zusammen, um sicherzustellen, dass sie im Hinblick auf ESG-Faktoren (Environmental, Social, and Corporate Governance; in etwa: Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) angemessen an Explorations- oder Bergbauprojekten weltweit beteiligt sind.

Donn nahm als Vertreter von Tocvan Ventures an der Discovery Mining-Konferenz in Guadalajara (Mexiko) im vergangenen November teil und hat dem Unternehmen bereits geholfen, Beziehungen im privaten und öffentlichen Sektor in Mexiko aufzubauen.

Ein Interview mit Donn auf der Discovery Mining-Konferenz im November können Sie unter folgenden Link einsehen: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vxs49aB2E_g&feature=youtu.be&list=PLslwbspcjFOxDU0kK9V8KedyYeugWWXJ3

Herr Lovett hat auch erste wichtige Kontakte zu den First Nations hergestellt, nachdem Tocvan an Explorationsvereinbarungen in British Columbia arbeitet, um das Konzessionsgebiet Rogers Creek weiterzuentwickeln. Diesen Ausbau möchte Tocvan zum Nutzen aller Interessengruppen, einschließlich der First Nations, verfolgen.

Donn verfügt über aktive Beziehungen innerhalb der politischen Landschaft Kanadas und kann bei Bedarf Kontakte zur Förderung der verantwortungsvollen Rohstoffexploration und -erschließung herstellen.

Derek Wood, CEO von Tocvan, sagt dazu: "Ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit mit Donn. Donn hat bereits einige wichtige Kontakte herstellen können und wird das Unternehmen mit seiner umfassenden Erfahrung und Führungskraft bereichern, während sich Tocvan darum bemüht, Mehrwerte für seine Aktionäre zu erzielen."

Herrn Lovett wurden 100.000 Aktienoptionen des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen können innerhalb von fünf Jahren zum Preis von je 0,40 Dollar ausgeübt werden.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Bergbauunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat aktuell rund 24,5 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte einzukaufen. Die Firmenführung hält das Goldprojekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Projekt Rogers Creek im Süden der kanadischen Provinz British Columbia für zwei äußerst potenzialreiche Projekte.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Forward-looking information in this news release includes statements regarding the use of proceeds from the Offering. Nicht immer aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Derek A. Wood, President & CEO

Suite 1150 Iveagh House,

707 - 7th Avenue SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Tel: (403) 200-3569

E-Mail: dwood@tocvan.ca

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

