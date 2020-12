Zwar bestimmt der aktuelle Lockdown hierzulande die Medienlandschaft, allerdings drängen sich daneben auch die Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder in den Vordergrund. Noch immer gibt es kein Ergebnis und so wird eben weiterverhandelt. Sollte es in letzter Sekunde doch noch einen "Deal" geben, dürfte dies an den Aktienmärkten sicherlich zu einem Aufatmen führen. In diesem Fall würde sich ein positiver Impuls ergeben, der den DAX dann durchaus auf neue Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...