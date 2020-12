DJ Premier Inn übernimmt im neuen Quartier direkt an der Kieler Förde das Hotel mit exponiertem Wasserblick - Auf ehemaligem Werftgelände am Germaniahafen entstehen zudem Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen

Kiel/Frankfurt am Main (pts007/15.12.2020/08:20) - Ein 200 Zimmer-Hotel der britischen Marke Premier Inn wird Teil des direkt an der Kieler Förde Kiel von der BAUM Unternehmensgruppe und der meravis Immobiliengruppe entwickelten neue Wohn- und Geschäftsquartier. Für die Immobilie mit sechs Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss wurde ein 25 Jahre laufender Mietvertrag zwischen der Projektgesellschaft und Premier Inn geschlossen. Auf dem zirka 12.000 Quadratmeter großen Grundstück mit direktem Meerblick auf dem ehemaligen Werftgelände am Germaniahafen entstehen zudem Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen.

Die Projektgesellschaft wird im ersten Halbjahr 2021 einen Architektenwettbewerb durchführen, um mit hoher Qualität das städtebauliche und gestalterische Gesicht für die neuen Gebäude zu schaffen. "Wir freuen uns mit Premier Inn den ersten Partner für die Realisierung in der Quartiersentwicklung gewinnen zu können", sagte Harald Siemens von der BAUM Unternehmensgruppe. "Mit Premier Inn Hotels wird eine der attraktivsten Flächen frühzeitig mit einer Nutzung besetzt, welche auch die öffentlichen Flächen des Quartiers am Wasser entsprechend beleben und eine schöne Verbindung zum Zentrum schaffen wird." Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director Germany, ist begeistert von dem Projekt: "Als Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und nördlichste Großstadt Deutschlands ist Kiel eine echte Bereicherung für unser Portfolio. Das Projekt hat eine einzigartige Lage direkt an der Kieler Förde unweit vom Norwegen Kai aber auch fußläufig zum Hauptbahnhof und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Touristen und Geschäftsreisende".

Über die BAUM Unternehmensgruppe Die BAUM Unternehmensgruppe ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in allen immobilienwirtschaftlichen Bereichen erfolgreich tätig. Neben der Entwicklung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie der Verwaltung des eigenen Immobilienbestandes verantwortet die BAUM Unternehmensgruppe als Masterfranchisenehmer die Entwicklung und Expansion der Marke BURGER KING® deutschlandweit. Ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit ist dabei stets oberste Prämisse der ca. 3.000 freundlichen und kompetenten Mitarbeiter der BAUM Unternehmensgruppe in all ihren Unternehmensbereichen. www.baum-gruppe.com

Über meravis Unsere Immobiliengruppe ist ein überregional tätiger Immobilien-Dienstleister in den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung, Neubau und Verkauf. Seit über 70 Jahren sind wir in der Immobilienwirtschaft zu Hause. Unser Hauptsitz befindet sich in Hannover, eine Niederlassung in Hamburg. Derzeit betreuen wir in der Immobiliengruppe ca. 12.000 eigene und 1.000 fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Als Projektentwickler haben wir bereits über 23.000 Wohneinheiten realisiert. Das meravis-Team besteht aus über 200 Mitarbeitern. Geführt wird das Unternehmen von den Geschäftsführern Matthias Herter (Vorsitzender), Ralf Traupe und Alexander Droege. meravis ist unter anderem Bündnis-Partner für das Wohnen in Hamburg und Mitinitiator für die Wohnungsbauoffensive in Hannover. www.meravis.de

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind aktuell 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit rund 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. www.whitbread.com

