Anhaltend hohe Sparneigung

Jüngere Menschen blicken optimistisch auf den Jahreswechsel, während die Sparneigung nach wie vor hoch und das Interesse an Fonds und ETFs gegenüber Vorjahr weiter gestiegen ist. Dies sind Ergebnisse einer ebase-Umfrage.

"Trotz der andauernden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Unsicherheit blickt rund jeder vierte Deutsche optimistisch ins neue Jahr und geht von einer verbesserten finanziellen Situation aus", zitiert Kai Friedrich, CEO der European Bank for Financial Services (kurz: ebase), aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage seines Hauses unter 1.000 über 18-Jährigen in Deutschland.

