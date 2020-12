Aufkeimende Hoffnung auf eine Einigung im Streit um US-Konjunkturhilfen haben dem Goldpreis im frühen Dienstagshandel zu einer leichten Erholungstendenz verholfen.Für Spannung sorgen derzeit aber auch die anstehenden Sitzungen wichtiger Notenbanken. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda, am Donnerstag folgt die Bank of England. Man darf gespannt sein, ob sich die Stimmung der Notenbanker angesichts beginnender Impfaktionen wesentlich geändert hat. Der ...

