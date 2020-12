Der Goldpreis verzeichnete gestern einen schwachen Wochenauftakt, kann sich aber heute zum Start in den europäischen Handel erholen. Jetzt meldet sich die Bank of Montreal zum Goldpreis zu Wort. Grundsätzlich bleiben die Analysten positiv für das Edelmetall gestimmt. Sie gehen von einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.915 Dollar für 2021 aus. In einer Studie schreiben sie zudem, dass Gold sich bis 2023 beständig über 1.800 Dollar halten werde. Doch sie sehen auch Gefahren für das Edelmetall.Diese ...

