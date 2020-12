Für 25,1 %. Damit ist die Anbindung von Hensoldt als Spezialist für Militärtechnik an die Bundeswehr bzw. die Nato eine sichere Geschäftsgrundlage. Das rechtfertigt eine höhere Notierung in der Bandbreite von 14 bis 15 Euro, soweit die aktuellen Zahlen zugrundelegt werden. Wahrscheinlich ein echter Kauf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

HENSOLDT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de