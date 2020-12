"HelloBetter" heißt der neue Online-Service, mit dem die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) ihre Kunden mit psychischen Beschwerden unterstützen will. Vier unterschiedliche, jeweils sechs- bis achtwöchige Online-Trainingsprogramme helfen Betroffenen gezielt, besser mit psychischen Belastungen in der Corona-Pandemie, bei Stress, Schlafstörungen oder Depressionen umzugehen. Interessenten erhalten nach einem Online-Selbsttest eine Empfehlung, welches der vier Trainingsprogramme am besten geeignet ist.

