DJ Heidelcement will mit CO2-Abscheidung in Norwegen 2024 starten

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement will ab 2024 in seinem ersten Zementwerk im großen Maßstab das Treibhausgas CO2 abscheiden. Mit dem Bau der seit Jahren geplanten Anlage im norwegischen Brevik werde umgehend begonnen, teilte der Baustoffkonzern mit. Am Dienstag beschloss das norwegische Parlament die weitgehende Finanzierung des Projektes, bei dem jährlich 400.000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft in leeren Öl- und Gasfeldern der Nordsee gespeichert werden soll.

Norwegen trägt den Löwenanteil der Kosten des Vorhabens, an dem auch die Ölkonzerne Equinor, Shell und Total beteiligt sind. Es handelt sich um die weltweit erste Carbon-Capture-and-Storage-Anlage in industriellem Maßstab. Die bei der Zementproduktion anfallenden CO2-Emissionen sollen damit um die Hälfte verringert werden.

