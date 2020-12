Erneuter wirtschaftlicher Einbruch erwartet

Im nächsten Jahr dürfte die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Rezession laut OECD-Prognose zu einem Wachstum in Höhe von 4,2 Prozent führen und damit in etwa auf dem vor der Krise für 2020 erwarteten Niveau liegen. Dennoch sind realwirtschaftliche Prognosen aktuell noch immer mit einer hohen Unsicherheit behaftet - v.a. in der Eurozone, für die der wirtschaftliche Einbruch 2020 mit 7,5 Prozent ohnehin schon hoch taxiert wurde.

Trotzdem wird sich die weltwirtschaftliche Erholung ab dem Frühjahr fortsetzen, wenngleich mit einem flacheren Winkel als noch im 3. Quartal 2020. Eine Ausnahme ist v.a. China, wo schon heute die Vorkrisenniveaus wieder überschritten wurden. Davon profitiert derzeit insbesondere die deutsche Konjunktur mit brummenden Exporten und einer entsprechend hohen Auftragslage sowie einer positiven Stimmung in der Industrie.

