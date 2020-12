Die Aktie von L'Oreal (WKN: 853888) hat im Jahr 2020 ihren dividendenaristokratischen Status verloren. Der französische Konsumgüterhersteller hat in diesem Jahr eine Dividende lediglich auf Vorjahresniveau ausgezahlt. Nach zwischenzeitlich 30 Dividendenerhöhungen in Folge ist damit Schluss mit der Dividendenaristokratie. Aber was ist diese Aktie jetzt? Möglicherweise ein Kauf? Eine spannende Frage, der wir heute etwas näher auf den Grund gehen wollen. Wobei wir die aktuelle, fundamentale Ausgangslage ...

