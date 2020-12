Das härte Durchgreifen war auch in Deutschland nur eine Frage der Zeit. Weil die Bundesländer sich mit dem Handel nicht zu arg überwerfen wollten und mit Weihnachten das Fest der Familie vor der Tür steht, wird die Reißleine von der Politik jetzt bei fast 30?000 Corona-Neuinfektionen gezogen und damit deutlich später als bei den EU-Nachbarn, wo Emmanuel Macron den Franzosen bereits Silvester in den vier Wänden vorschreibt und auch die Italiener längst wieder auf das Nötigste beschränkt werden. Die Sachlage ist dramatisch wie klar und kann auch vom hiesigen Handel nicht entkräftet werden.Nach wie vor pocht der HDE zwar darauf, dass die Geschäfte mit ihren Hygienekonzepten kein Corona-Hotspot wären. In einem Brief an Bundeskanzleramtschef Helge Braun bezweifelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...