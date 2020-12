Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen sind mit sinkenden Notierungen in die neue Woche gestartet und haben dabei unter anhaltenden Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket und auf eine Brexit-Einigung gelitten, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen seien zwar ebenfalls schwächer in den Tag gestartet, mit einer abnehmenden Risikoneigung der Anleger seien sie jedoch später ins Plus gedreht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...