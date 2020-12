Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen im SSA-Segment und der Covered Bonds sind im Zuge der zuletzt erhöhten Risikoaversion und parallel zu den Bundrenditen gesunken, so die Analysten der Helaba.Dies gelte für die gedeckte Ware beispielsweise auch in den EWU-Staaten, wie Frankreich, Italien und Spanien. Spreads aber scheinen allmählich einen Boden auszubilden, so die Analysten der Helaba. Beim IBOXX EUR Covered Bond sei zuletzt sogar eine leichte Ausweitung des ASW-Spreads zu beobachten gewesen, jedoch weiterhin auf sehr tiefem Niveau. ...

