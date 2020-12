Bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist weiterhin Vorsicht geboten! Nachdem die Aktie am 04.12.20 noch bei 9,83 Euro ein neues Zwischenhoch ansteuerte, geht es danach täglich nach unten. Am heutigen Dienstag könnte somit die 7 (!) rote Kerze in Folge ausgebildet werden. Nach einer Eröffnung bei 8,79 Euro verliert der DAX Konzern bis auf 8,74 Euro und bewegt sich zur Stunde wieder auf Anfangskurs. Tendenzen einer Gegenbewegung oder gar Trendumkehr ...

