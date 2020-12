Online-Boom dürfte bei Hawesko für Rekordergebnisse sorgen

Die Wein-Handelsgruppe Hawesko (WKN: 604270 / ISIN: DE0006042708) gehört zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Immer mehr Menschen vermeiden den Gang in die Innenstädte und gehen vom häuslichen Sofa aus per Internet auf Einkaufstour. Diese Entwicklung scheint inzwischen auch auf den Weinmarkt durchzuschlagen. So berichtete Europas führender Anbieter von Premium-Weinen eine außerordentlich starke Online-Nachfrage im Weihnachtsgeschäft und hat die Prognose für das Gesamtjahr 2020 deshalb nach oben angepasst.

