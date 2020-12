Lang & Schwarz: Corona-Turbulenzen befeuern das Geschäft

Die jungen Wurzeln dieses deutschen Nebenwertes reichen zurück bis in das Jahr 1996, in dem die Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH von den Gründungsvorständen Thomas Lang und Jörg Schwarz in Düsseldorf ins Leben gerufen wurde. Nachdem sich die Gesellschaft zunächst als Freimakler betätigte, wurde der Geschäftsumfang drei Jahre später, 1999, um den außerbörslichen Aktien-Handel erweitert und die ersten sogenannten "Designated Sponsoring" (Betreuer)-Mandate übernommen.

Dementsprechend fungierte Lang & Schwarz (WKN: 645932 / ISIN: DE0006459324) seitdem auch als Börsenmakler, der im Xetra-Handelssystem aktiv ist und die für den fortlaufenden Handel notwendige Liquidität der Aktien im Auftrag von Emittenten als spezieller "Market-Maker" sicherstellt.

Über 15 Millionen Kunden

Heute gehört die Lang & Schwarz AG zu den in Europa führenden Wertpapierhandelsbanken, die derivative Finanzprodukte entwickelt und diese unter eigenem Namen herausgibt. Die eigenen Produkte werden durch die Tochtergesellschaft Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (100-prozentige Konzerngesellschaft) zum Handel unter anderem im außerbörslichen Direkthandel, an der EUWAX (Börse Stuttgart) und an der BX Swiss (Börse Bern) angeboten.

Dabei quotiert Lang & Schwarz TradeCenter über 18.000 derivative Finanzinstrumente der Muttergesellschaft. Basiswerte der Produkte, zu denen unter anderem Zertifikate und Optionsscheine gehören, sind inländische und ausländische Aktien, Indizes, Wechselkurse, Rohstoffe, Zinsentwicklungen oder auch Wikifolio-Zertifikate.

Lang & Schwarz stellt außerdem Handelskurse für etwa 7.500 unterschiedliche Aktien, Fonds, Exchange Traded Products (ETPs) und Anleihen. Eigenen Angaben zufolge werden über die derzeit 20 Partnerbanken von Lang & Schwarz TradeCenter mehr als 15 Millionen Kunden erreicht. Zur Holding, die rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, gehört außerdem die 100-prozentige Tochtergesellschaft Lang & Schwarz Broker GmbH, die Dienstleistungen im Bereich der EDV-Hardware- und Software-Bereitstellung im Konzern sowie für externe Kunden erbringt.

