Leipzig (ots) - Auch in diesem Jahr wird "Die große Show der Weihnachtslieder" mit dem Weihnachtsklassiker "Sind die Lichter angezündet" eröffnet. Stefanie Hertel begrüßt am Vorabend des vierten Advents wieder viele musikalische Gäste und bringt ihr Publikum in Weihnachtsstimmung. Das MDR-Fernsehen sendet die zweistündige Show am 19. Dezember, 20.15 Uhr.Einmal im Jahr erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer wie Stefanie Hertels prominente Gäste basteln, backen und kochen und dabei nicht nur manches Familienrezept verraten sondern auch unentdeckte Talente offenbaren. Auch wie die Schlagerstars ganz privat zu Hause Weihnachten feiern, erfährt das Publikum in der Sendung - in diesem Jahr unter anderem von Peggy March, Dominique Lacasa, Thomas "Rups" Unger, Linda Hesse, Marina Marx, Oonagh, Kathy Kelly und Jay Alexander.Dass weitere musikalische Stars wie Fantasy, Ute Freudenberg, Olaf Berger, Laura Wilde, Angelo Kelly & Family, Ross Antony und Paul Reeves ihre liebsten Weihnachtslieder in der Show singen, versteht sich von selbst.Mittlerweile zum siebten Mal dabei ist Florian Stölzel, der Stefanies Gäste mit Gitarre und Zither bei Hausmusik am Kamin begleitet.Die Sendung ist ab 19. Dezember, 18 Uhr für 30 Tage in der Mediathek abrufbar.Zum Jahresende bündelt der MDR sein Programm erneut unter dem Schwerpunkt "Weihnachten bei uns". Dabei wird das MDR-Publikum in TV, Hörfunk und Online in diesem besonderen Jahr mit der gemeinschaftsstiftenden Aktion "Gemeinsam statt einsam" angesprochen gemeinsamstatteinsam. Musikalisch begleitet wird die Kampagne mit dem eigens produzierten Song "10.000 Fragen", den Jeanette Biedermann mit dem MDR-Sinfonieorchester interpretiert und der Premiere bei der "Goldenen Henne 2020" hatte. Neben einer Schwerpunktwoche und verschiedenen Wochenserien im MDR-Nachmittag sind viele weitere Formate und Sendungen in TV, Radio und Online beteiligt. Dazu gehören u. a. "MDR fragt", "Hauptsache gesund", "Riverboat", "Weihnachten bei uns", "Mach dich ran!", die "José Carreras Gala", die Auszeichnung "Thüringer des Jahres", "Nah dran", "Tierisch, tierisch", die "Adventsaktion von MDR SACHSEN", MDR Wissen sowie die die "Jungen Angebote" des MDR.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4791279