Die Plug-Power-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen leicht korrigiert. Frischen Aufwind könnte dem Papier jetzt ein Plan der britischen Regierung geben: Bis 2050 plant der Inselstaat die Stromversorgung vollständig zu dekarbonisieren. Im Rahmen dieses Ziels soll auch eine Wasserstoff-Industrie etabliert werden. Für Plug Power winken lukrative Aufträge.Durch die Umstellung des Strommix plant das Vereinigte Königreich bis zu 220.000 neue Jobs zu schaffen. In den kommenden sechs Jahren will das ...

