Am Montag hat Analyst Liang Yonghuo von China Merchants Securities seine Kaufempfehlung für die BYD-Aktie erneuert. Sein Kursziel lautet sportliche 340,00 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 37,00 Euro. Vom aktuellen Kursniveau würde das einem Potenzial von knackigen 95 Prozent entsprechen.Analyst Yonghuo geht davon aus, dass die Verkäufe von New Energy Vehicles von BYD in den nächsten Jahren kräftig anziehen werden. Yonghuo rechnet von 2021 bis 2023 mit einem Wachstum von 55 Prozent beziehungsweise ...

