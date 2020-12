Die Aktie des Apple-Rivalen Xiaomi befindet sich im Dezember weiter im Aufwind. Grund des jüngsten Kursanstieges: Am Samstag gab es in China ein Shopping-Festival mit dem Namen "Double 12" und der Smartphone-Überflieger hat dabei 40 Prozent mehr als im Vorjahr erlöst, wie Bloomberg berichtet.Aber auch in Europa wird Xiaomi immer beliebter, wie uns der DACH-Sprecher bereits im Interview darlegte. Das zeigen auch neue Umfrageergebnisse: 2019 kannten erst 22 Prozent der Deutschen Xiaomi, mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...