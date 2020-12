Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Heidelberg Pharma gibt weiter ordentlich Gas. Am heutigen Dienstagvormittag gewinnt das Papier auf der Handelsplattform Tradegate mehr als neun Prozent auf 7,48 Euro. Seit dem Korrekturtief Ende Oktober hat die Aktie damit mehr als verdoppeln können. Und auch seit der jüngsten Empfehlung des AKTIONÄR in der aktuellen Ausgabe 51/2020 (hier geht's zum Download) liegt das Papier bereits wieder mehr als 46 Prozent in Front.

