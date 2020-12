Bielefeld (ots) - Am 7. Dezember 2020 gaben NTT (https://www.ntt.co.jp/index_e.html) und SAP (https://www.sap.com/germany/index.html) die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt, um ihre Fähigkeiten und ihr Know-how gemeinsam für neue Lösugnen zu nutzen, die Unternehmen dabei helfen, sich in "intelligente Unternehmen" zu verwandeln. Den Kunden der itelligence | NTT DATA Business Solutions (https://itelligencegroup.com/de/) erschließen sich durch diese Partnerschaft enorme Vorteile. Als eins der weltweit führenden SAP Beratungshäuser wird itelligence, als Teil des NTT/NTT DATA-Konzerns, diese die Innovationen in die Geschäftsprozesse seiner Kunden integrieren."Die enge Partnerschaft zwischen NTT und SAP hat unmittelbare Vorteile für die beschleunigte Digitalisierung der Unternehmen," berichtet Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions. "Als eines der weltweit führenden Beratungshäuser für SAP-Lösungen bringt itelligence im NTT-Konzern seine herausragende SAP-Expertise zur Geltung, um unsere Kunden bei der erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Geschäftsprozesse zu unterstützen.""SAP hat eine lange erfolgreiche Partnerschaft mit itelligence", sagt Marc Rolfe, Leiter Global Business Development und Partner Ecosystem. "Die erneute Partnerschaft von SAP mit NTT beschleunigt nun ebenfalls die Innovationswege, die SAP und itelligence gemeinsamen gehen."itelligence | NTT DATA Business Solutions setzt Maßstäbe für SAP Beratungshäuser in Deutschland. Erst kürzlich hat SAP-Beratungshaus in einer aktuellen Studie (https://itelligencegroup.com/de/localprsrlss/itelligence-als-bestes-sap-beratungshaus-ausgezeichnet/) zu über 100 SAP-Beratungshäusern in Deutschland den ersten Platz erreicht. Durchgeführt haben die Studie das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (http://www.imwf.de) sowie die IT-Fachzeitschrift Computerwoche (https://www.computerwoche.de/a/diese-sap-berater-haben-den-besten-ruf,3550242). Dabei wurden sechs Dimensionen analysiert und bewertet: Produkt & Service, Profitabilität, Nachhaltigkeit, Innovation und Performance des Managements sowie Performance als Arbeitgeber. itelligence setzt mit dem besten Ergebnis - 100 von 100 möglichen Punkten - den Branchenstandard.Pressekontakt:Head of Corporate Public Relations itelligence AGSilvia Dickeitelligence AGKönigsbreede 1D-33605 BielefeldE: silvia.dicke@itelligence.deT: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107W: http://itelligencegroup.com/de/Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/4791379