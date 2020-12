Hannover (www.anleihencheck.de) - Da es die Deutschen nicht geschafft haben, mit Vorsicht die Infektionszahlen zu senken und damit die Krankenhäuser zu entlasten, müssen sie nun in den bitteren Apfel beißen und wieder in den Lockdown gehen, so die Analysten der Nord LB.Dies werde die hiesige Wirtschaft erneut abwürgen. Die Pandemie sei eben unerbittlich! Die Brexit-Verhandlungen würden auch an diesem Montag noch in der Schwebe bleiben, der vorgestrige Termin sei ohne Kompromiss verstrichen. Im Grunde würden hier Politiker in London (und ihre Wähler) ganz offen mit einer potenziellen Rezession im Anschluss an einen No-Deal-Brexit spielen. Ausbaden dürften es dann - wie immer - die weniger geschützten Personen oder die Steuerzahler ganz allgemein. Also im Prinzip alle! ...

