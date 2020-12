Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euromit 1,2159 US-Dollar geringfügig mehr als am Morgen.Bei Kursen von 1,0767 Franken zeigt sich der Euro zur Schweizer Währung kaum verändert. Der US-Dollar verliert mit 0,8855 Franken dagegen leicht an Wert.Entscheidende Impulse sind am Vormittag Mangelware. Inflationsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...