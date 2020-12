Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr zählte Teamviewer zu den größten Profiteuren. Die Aktie schoss binnen weniger Wochen von 25 Euro um 140 Prozent auf 55 Euro in die Höhe. Doch nach diesem Höhenflug war es lange still um den Softwarehersteller. Ein Zustand, der sich bald wieder ändern könnte. Neben der zweiten Welle rückt die Charttechnik den Wert wieder in den Fokus der Anleger. Mehr dazu im "Trading-tipp" bei DER AKTIONÄR TV.

Den vollständigen Artikel lesen ...