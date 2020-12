Glühwein & Co. selber machen

Die Vorweihnachtszeit ist dieses Mal komplett anders, denn dieses Jahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was sonst in der Zeit vor Weihnachten so schön ist - Weihnachtsmärkte besuchen, sich mit Freunden am Glühweinstand verabreden oder zusammen mit den Kindern leckere, frisch gebackene Waffeln verzehren - das alles ist Corona-bedingt nicht möglich. Doch wir finden, dass ein heißer Glühwein trotzdem in der Vorweihnachtszeit auf keinen Fall fehlen darf! Deshalb holen wir uns den Glühweinstand eben zu uns nach Hause.

Glühwein at home

Ein Vorteil hat es doch, den Glühwein zuhause zuzubereiten - man kann den Wein dazu selbst wählen. Oft wird der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten aus billigen Weinen hergestellt, da er in großen Mengen verkauft wird und es dem Ottonormalverbraucher mit den vielen Gewürzen gar nicht auffällt, was in den Becher kommt. Merken tut man das oft erst nach dem Glühweingenuss, dann nämlich, wenn einem der Billigfusel in den Kopf gestiegen ist.

Zutaten für den Gewürzwein

So sind wir bei der ersten Zutat, dem Wein, der ein Rotwein oder ein Weißwein sein kann. Je besser die Qualität des Weins, desto besser schmeckt am Ende der Glühwein. Da später noch Zucker hinzukommt, empfehlen wir einen trockenen oder zumindest halbtrockenen Wein. Um dem Glühwein seinen weihnachtlichen Geschmack zu verleihen eignen sich typische "Weihnachts"-Gewürze wie Zimtstangen, Nelken, Kardamom, Koriander, Sternanis und Orangen. Zum Süßen nehmen wir braunen Rohrzucker und etwas Honig.

Bildquelle: Pixabay /kar_re

Für vier Tassen leckeren Glühwein braucht man:

