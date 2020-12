BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat zahlreiche Elektrobusse in den Niederlanden ausgeliefert, dem bislang größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Die BYD Company Ltd. lieferte insgesamt 246 Elektrobusse in den Niederlanden aus. Auftraggeber ist Keolis Nederland B.V.,...

Den vollständigen Artikel lesen ...