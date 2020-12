Weil ab Mittwoch Deutschland wieder in den Lockdown geht, rücken erneut die bisherigen Profiteure der Corona-Krise in den Fokus der Börse. Dazu zählt auch die Gesellschaft TeamViewer, die Software-Lösungen für die Fernwartung im Home-Office bzw. für Team-Vernetzungen anbietet.Zuletzt war es etwas ruhiger um die Aktie geworden. Nach Spitzenkursen von fast 54 Euro im Juli ging es zeitweise auf unter 36 Euro abwärts. Aktuell befindet sich die Aktie auch noch in ihrem damit ausgebildeten Abwärtstrend. ...

