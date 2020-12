Bielefeld (ots) - Interliving zu Gast in Helsinki: Die Kooperation der Möbelmarke Interliving mit Samu Haber wird weiter ausgebaut: Jetzt kommt die "Samu Haber Office Story". Im November 2020 wurde das frischbezogene Office des Testimonials Samu Haber mit Interliving Möbeln ausgestattet. Ein bequemes Ledersofa samt Couchtisch und eine Küchenzeile schmücken ab sofort das Büro des Finnen mitten in der City von Helsinki. Für die Office Story wurden unterschiedliche Videos und Fotos für Social Media erstellt. Wie in der aufsehenerregenden Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" zeigt der finnische Rockstar und das Jurymitglied einer bekannten Castingshow auf humorvolle Weise die Interliving Möbel, die extra "für ihn gemacht" wurden.Die Social Clips - humorvoll, charmant und authentischDer große Erfolg der TV-Spots zum Thema "Wohnen" und "Küchen", in denen Samu Haber die Interliving Möbel mit Zungenbrechern und seinem finnischen Akzent humorvoll präsentierte, sprach für sich und so wurde der Frauenliebling in einem wahnsinnig coolen Dreh auch in seinem Office gefilmt: "Ich bin hier in meinem neuen Office in Helsinki. Heute machen wir in der Interliving Küche Spagetti mit Tomatensoße. Was brauchen wir dazu. Ein Handy und einen Lieferservice." In den kurzen Social Clips schwärmt er von seiner neuen Interliving Couch, nennt sie "Das Interliving Samu Haber Sofa" oder bezeichnet sie als "Beste Anlehncouch mit Anlehncouch-Armlehnen". Die Videos werden ab dem 15. Dezember 2020 für frischen Wind auf den Interliving Social Media Kanälen sorgen. Zudem werden sie von Samu Haber auf seinen eigenen, fanstarken Kanälen gepostet. Begleitet wird die Kampagne von einem Gewinnspiel, bei dem ganz besonders die Samu Haber Fans auf ihre Kosten kommen. Verlost werden Tickets für die Abschiedstournee der Rockband Sunrise Avenue und handsignierte Exemplare von Samu Habers Autobiografie.Mit den Interliving Möbeln gewinnt das Büro Samu Habers an Individualität und Stil und macht es garantiert zu einem kleinen Zuhause mit Wohlfühlatmosphäre. Denn neben dem Office Management hält sich Samu Haber dort mit einem Boxsack fit, eine Musikbox sorgt für gute Stimmung und dank der Interliving Küchenzeile kann er sich dort auch ein Sandwich "kochen" oder auf der Couch chillen.Interliving. Möbel für mich gemacht.Zu Samu Habers Favoriten zählt das Dreisitzer-Sofa der Interliving Sofa Serie 4102. Es verbindet einen edlen, brandyfarbenen Lederbezug mit schwarzen Metallfüßen. Durch die gelungene Material- und Farbkomposition strahlt die Couch klassisch-schlichten Charme mit ausgeprägter Eleganz aus. Auch funktional wissen das widerstandsfähige Leder und die robusten, stabilen Füße absolut zu überzeugen. In Kombination mit der Interliving Couchtisch Serie 6202 lädt das Sofa zum entspannten Brainstorming ein.Ebenfalls zu seinen Favoriten gehört eine Küchenzeile der Interliving Küche Serie 3035, die er für sein Büro ausgesucht hat. Die individuell angepasste Zeile zeigt, wie Interliving Möbel auch in platzsparenden Varianten zu echten Hinguckern werden. Die softmatten, schwarzen Fronten besitzen eine pflegeleichte Anti-Fingerprint-Oberfläche und die grifflose Frontgestaltung trägt ihren Teil zur speziellen Optik bei. Die Serie lässt sich beliebig individuell erweitern, beispielsweise durch weitere Highlights wie dekorative Metallregale, eine Kochinsel oder integrierte Hochschrankelemente.Über InterlivingInterliving - Möbel für mich gemacht. Interliving ist die exklusive Möbelmarke, die jedes Haus und jede Wohnung zu einem Zuhause macht. Interliving umfasst die gesamte Sortimentsbreite der Einrichtungswelt, wie Küchen, Polster, Schlafzimmer, Matratzen, Sideboards bis hin zu Leuchten. Die Marke steht für besten Service, Top-Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verbindet zeitloses Design mit intelligenten, durchdachten Funktionen sowie zahlreichen Varianten. Auf alle Interliving Produkte gibt es eine 5 Jahre Hersteller-Garantie. Interliving ist exklusiv in rund 400 Möbel- und Küchenhäusern in Europa erhältlich. Mehr Informationen auf: www.interliving.com (http://www.interliving.com)Link zur Interliving YouTube Playlist der Samu Haber Social Clips:https://www.youtube.com/playlist?list=PL1gci6hdZ6QUq7dUikyr1JSwHnrtNzNUUPressekontakt:Ansprechpartnerin für JournalistenMeike NiemeierPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0521 20885 - 122E-Mail presse@interliving.comOriginal-Content von: Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81299/4791513