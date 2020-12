Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Euro-Unternehmensanleihen bewegten sich im November in einem für risikoreiche Assets freundlichen Marktumfeld, so die Experten von Union Investment.Die Aussicht auf den baldigen Einsatz eines Corona-Impfstoffes und die anhaltend hohe Liquidität am Markt hätten unterstützt. Der risikolose Zins (zehnjährige deutsche Bundesanleihen) sei in diesem risikoaffinen Umfeld zwar leicht angestiegen, der Gesamtmarkt für Euro-Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade (ICE Bofa Euro Corporate-Index, ER00) habe im November aber um ein Prozent zugelegt. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten sich dabei um 17 auf 70 Basispunkte eingeengt. Damit hätten sich die Spreads mittlerweile sehr nahe an des Vorkrisenniveau im Februar herangearbeitet (63 Basispunkte). Die Spreads der schlechteren Qualitäten hätten sich dabei deutlicher als die der guten Ratings eingeengt. Das nach wie vor ungelöste Thema Brexit habe entgegen mancher Befürchtung nicht belastet. ...

