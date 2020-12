Die diesjährige Kursparty an den Märkten ist an Chinas führender Suchmaschine Baidu lange Zeit spurlos vorübergegangen. Erst in den letzten Wochen erschien der Titel auf der Bildfläche, gab seither aber ordentlich Gas. Am Dienstag springt die Aktie nun unvermittelt in die Höhe, nachdem Nachrichtenagenturen Baidus Einstieg bei Elektroautos melden. Die Aktie von Baidu steigt im frühen US-Geschäft um 8,40 Dollar (5,2 Prozent) auf 171,48 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Offensichtlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...