Märkte um 12: DAX erobert nächste wichtige Marke zurück - VW gesucht

Zeitweise geht es für den DAX am Dienstagmittag um 0,7 Prozent nach oben, womit hier die 13.300er-Marke zurückerobert wurde. Für gute Stimmung an der Frankfurter Börse sorgen die weiterhin starken Vorgaben aus den USA. Hier hat der Dow Jones am Montag wieder einmal ein neues Allzeithoch markiert. Weitere Rekordstände könnten heute folgen, da die Futures auf den Dow Jones am Dienstagmittag deutlich im Plus notieren.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 13.311 MDAX +0,1% 29.750 TecDAX -0,1% 3.106 SDAX +1,0% 14.159 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.522

Am Dienstagmittag gab es im DAX 24 Gewinner und sechs Verlierer. Am stärksten gewann die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), die zeitweise um über vier Prozent zulegte. Für Kursauftrieb sorgte die Nachricht, dass die Führungskrise hier fürs Erste abgewendet zu sein scheint. Der Aufsichtsrat beschloss am Montagabend den Zuschnitt und die Besetzung von Schlüsselressorts im Vorstand, mit denen Konzern-CEO Herbert Diess die Transformation zu einem Technologieanbieter nach dem Vorbild des US-Elektroautobauers Tesla vorantreiben will.

